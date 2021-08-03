Вынесен приговор по громкому убийству предпринимателя в Шымкенте

В Шымкенте осудили убийцу шымкентского бизнесмена.

Преступник получил 20 лет тюрьмы по громкому делу об убийстве бизнесмена, сообщает zakon.kz.

Большую часть срока преступник будет отбывать в колонии чрезвычайной безопасности. Как пишет otyrar.kz, во время оглашения приговора осужденный за убийство расплакался.

С вердиктом Азизбек Алимбаев не согласен и просит смягчить наказание. За убийство предпринимателя Аваза Джаналиева суд вынес приговор — 20 лет заключения. Большую часть из которых преступник проведет в колонии чрезвычайной безопасности.

Ранее Алимбаев уже был судим за разбой и осужден на пять лет. Но, отсидев свой срок, он решился на новое преступление.

На суде выяснились подробности того дня. 30-летний мужчина убил бизнесмена у себя дома. Алимбаев пытался продать предпринимателю землю под бизнес по поддельным документам, но Аваз Джаналиев его разоблачил. В результате, между мужчинами завязалась драка, Алимбаев, схватив топор, нанес предпринимателю несколько ударов. Тело мужчины, на его же машине, преступник вывез в безлюдное место и поджег.

Кроме того, Алимбаев успел ограбить убитого. В машине предпринимателя он нашел около полумиллиона тенге. Погибший предприниматель владел автомойками и сдавал в аренду спецтехнику. У него остались жена и трое малолетних детей.

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