Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана 

Прогноз погоды на 4 августа в Казахстане

В шести областях Казахстана 4 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 35 градусов. Ветер северный, местами 15-20 м/с. Также местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью местами гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Ожидается сильная жара 42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15 м/с с пыльной бурей, также ожидается сильная жара 41 градус.

В Алматинской области сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется очень сильная жара 41 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске днем ожидается сильная жара 38 градусов.

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