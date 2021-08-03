Токаев помиловал Слекишину - омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в РК сообщила, что глава государства помиловал Наталью Слекишину.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев помиловал Наталью Слекишину, приговоренную к восьми годам тюрьмы, сообщает zakon.kz.

Информацию редакции подтвердила член комиссии по вопросам помилования при Президенте, Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

В мае 2015 года суд в Алматы приговорил Наталью Слекишину к восьми годам лишения свободы. Слекишина вместе с двумя подельниками инсценировала разбойное нападение на дом, в котором проживала вместе со своим гражданским мужем и его матерью.

Летом 2016 года Слекишина обвинила сотрудников тюрьмы в изнасиловании. Подозреваемые вину не признали. Слекишина родила девочку во время отбывания наказания, ДНК-анализ установил личность отца ребенка, которым оказался надзиратель Руслан Хакимов. Хакимова за изнасилование приговорили к девяти годам лишения свободы.

В феврале 2017 года Слекишина вышла на свободу на пять лет - на столько ей было отсрочено наказание в связи необходимостью воспитания дочери, родившейся в колонии. В сентябре стало известно: Слекишина отсудила у Хакимова 3 млн тенге компенсации морального вреда.

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