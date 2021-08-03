В Казахстане внедрят проект по повышению доходов сельского населения 

Опыт Жамбылской области по повышению доходов сельского населения показал свою эффективность – Мамин.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрен вопрос масштабирования пилотного проекта по повышению доходов сельского населения в Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, вице-министр – и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

В сентябре 2019 года на заседании правительства был одобрен пилотный проект "По повышению доходов населения Жамбылской области", на реализацию которого из средств республиканского бюджета было выделено 7,2 млрд тенге.

Денежные средства предоставлялись по ставке 2,5%. Программа реализуется по 5 направлениям: эффективное использование приусадебных земель, повышение продуктивности домашнего скота и птицы, рациональное использование паевых участков для решения проблем с кормами и пастбищами, оснащение кооперативов необходимой техникой, финансирование бизнес-проектов на селе.

Пилотный проект реализовывается в 11 сельских округах Жамбылской области, задействовано более 8 тыс. личных подсобных хозяйств, включающих более 51 тыс. жителей.

В рамках реализации программы в 3 раза увеличилось количество предпринимателей, в 3 раза снизилось количество получателей АСП, до 2 раз выросли доходы участников программы.

ИФО валовой продукции сельского хозяйства в области за 2020 год составил 105,1% (в 2019 году - 103,7%).

Премьер-министр подчеркнул, что опыт области по повышению доходов сельского населения показал свою эффективность и получил поддержку главы государства.

Необходимо масштабировать данный проект по всем регионам страны, организовать соответствующее обучение, – отметил Мамин.

Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, национальной экономики, финансов, НПП "Атамекен" разработать в течение месяца соответствующую Дорожную карту по масштабированию проекта в других регионах.

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