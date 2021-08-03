Спасатели СКО успели предотвратить самоубийство

Подоспевшие спасатели успели предотвратить трагедию буквально за несколько секунд до смерти.

Петропавловские спасатели спасли парня от самоубийства, сообщает zakon.kz.

Мужчину 1995 года рождения сотрудники СПЧ-1 практически вынули из петли.

Информация о попытке суицида поступила рано утром 3 августа от очевидицы. Она рассказала, что в одном из домов на улице Пушкина молодой человек пытается повеситься.

По прибытию спасателей, на газовой трубе жилого дома, на уровне двух метров от земли был обнаружен мужчина решивший свести счеты с жизнью. группа по связям с общественностью СКО

Подоспевшие спасатели успели предотвратить трагедию буквально за несколько секунд до смерти. Вовремя оказанная помощь вернула его к жизни. Каретой скорой помощи он был доставлен в больницу.

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