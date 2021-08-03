После проверки видео аннулированы результаты ЕНТ 19 абитуриентов

В этом году изучалось видео с участием 145 тысяч абитуриентов. В первую очередь, сотрудники Наццентра тестирования проверяют видеозаписи с участием тестируемых, набравших более 100 баллов.

Результаты ЕНТ 19 абитуриентов аннулированы. Как и год назад, сотрудники Национального центра тестирования просмотрели видеозаписи, сообщает zakon.kz.

В прошлом году после введения правил о просмотре видеозаписей с камер наблюдения по завершении ЕНТ были выявлены нарушения. Тогда аннулировали результаты 152 абитуриентов, 91 из которых лишился уже присужденных образовательных грантов.

Усиление контроля привело к тому, что количество попыток пронести запрещенные предметы за три года существенно уменьшилось со 128 000 в 2019 году до 1296 в 2020-м и 758 случаев в 2021 году, а количество попыток использовать запрещенные предметы во время самого тестирования сократилось с 2363 в 2019-м до 749 в 2021 году. пресс-служба МОН РК

В этом году изучалось видео с участием 145 тысяч абитуриентов. В первую очередь сотрудники Наццентра тестирования проверяют видеозаписи с участием тестируемых, набравших более 100 баллов. Также разбирают случаи, когда количество баллов, набранных абитуриентом во время сдачи ЕНТ в марте и в мае-июне, значительно разнится.

После детального просмотра части видеозаписей ЕНТ этого года выяснилось, что 19 абитуриентов пользовались шпаргалками и нарушали правила. В связи с этим их результаты были аннулированы.

Мы проводим такую тщательную проверку для того, чтобы наши выпускники надеялись только на свои знания. Абитуриент, который сегодня сдает тест, нарушая правила, завтра рискует стать недобросовестным специалистом, будь то полицейский, медик, учитель или судья. и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова

Она добавила, что для снижения стресса у школьников им предоставляется возможность сдать ЕНТ несколько раз в год.

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