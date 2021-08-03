Водные прогулки в "темно-красной" зоне ограничат

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач на транспорте внес изменения в постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер, сообщает zakon.kz.

Вводится запрет на эксплуатацию водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы и другие), используемого в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах в регионах, за исключением участников проекта Ashyq.

В регионах, расположенных в зоне критического уровня риска ("темно-красная" зона), в выходные дни запретить эксплуатацию водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы, лодки, катамараны, водные мотоциклы и другие), используемого в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах, включая участников проекта Ashyq.

При переходе региона в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой" обеспечить строгое соблюдение требований согласно приложениям 2, 4 Постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства".

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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