Отец-педофил осужден в Алматы на 20 лет

Мужчина сказал, что уложит дочь спать, а сам совершил с девочкой 2015 года рождения, насильственные действия сексуального характера.

Алматинец Бахытжан Иксенгалиев, 1971 года рождения, приговорен к 20 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, сообщает zakon.kz.

4 ноября 2020 года мужчина пришел домой пьяный. Дома находились его гражданская супруга и пятеро детей: 2020, 2018, 2015, 2014 годов рождения.

Мужчина сказал, что уложит дочь спать, а сам совершил с девочкой, 2015 года рождения, насильственные действия сексуального характера.

За этим его застала супруга и сообщила в полицию.

Иксенгалиев и его супруга с 2012 года находились в гражданском браке, от которого имеют пять несовершеннолетних детей: 2014, 2015, 2020 и близнецы 2018 года рождения. Со слов супруги, отцом всех детей является Иксенгалиев. заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов

Вина Иксенгалиева предварительным следствием была полностью доказана, и он приговорен судом к лишению свободы сроком на 20 лет.

Уголовное дело находилось в производстве следователей УП Наурызбайского района.

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