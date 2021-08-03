19-миллионный гражданин родился в Казахстане - Токаев

В год 30-летия Независимости численность населения Казахстана перешагнула исторический рубеж, - Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил родителей и всех казахстанцев с рождением 19-миллионного жителя, сообщает zakon.kz.

В своем Twitter глава государства написал, что в год 30-летия Независимости численность населения Казахстана перешагнула исторический рубеж.

Жания Азаматқызы из Алматинской области стала 19-миллионным гражданином. Девочка – четвертый ребенок в семье. Поздравляю родителей и всех казахстанцев с этим событием. Бауы берік болсын! Касым-Жомарт Токаев

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