40 семьям из села Абай Ескельдинского района подключили интернет бесплатно

По словам жителей, абонентская плата за интернет доступная.

Интернет по технологии радиомоста "точка-многоточка" был подключен 40 многодетным и социально уязвимым семьям. Установку Wi-Fi модема и антенны клиентам организовало ТОО "Жанис сервис". По словам директора компании Самата Оразалина, повышение доступности к сети Интернет в сельских населенных пунктах является базовым элементом реализации других проектов государственной программы "Цифровой Казахстан", таких как электронное здравоохранение, оказание электронных услуг и многое другое.

Наша компания начала свою деятельность с этого года. На сегодняшний день мы занимаемся подключением интернета в Ескельдинском районе. В селе Абай мы подключили интернет бесплатно многодетным и социально уязвимым семьям. В дальнейшем планируем проделать подключение во всех районах Алматинской области. Самат Оразалинов

По словам жителей, абонентская плата за интернет очень доступная.

Мы уже десять дней пользуемся этим интернетом. Очень довольны тем, что и скорость хорошая, и цена приемлемая. Скоро начало нового учебного года, и могу с уверенностью сказать, что у детей проблем с интернетом не возникнет. жительница села Абай Ляззат Алдабергеновна

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