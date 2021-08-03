Аким Алматинской области встретился с избранными акимами сельских округов

Амандык Баталов очертил перед ними ряд первоочередных задач и определил конкретные направления работы.

Сегодня, 3 августа, аким Алматинской области Амандык Баталов встретился с новоизбранными акимами сельских округов. Глава региона поздравил их с победой на выборах и пожелал успехов в дальнейших начинаниях, а также выразил надежду, что они сделают все возможное, чтобы оправдать доверие односельчан, сообщает zakon.kz.

На встрече присутствовали аким Панфиловского районного округа Талгарского района Серик Шалов, аким Бескайнарского сельского округа Талгарского района Арман Джабаев и самый молодой аким Елтайского сельского округа Карасайского района Биржан Махатов. Также присутствовали две женщины, избранные акимами, - Шырынгуль Нурханова, возглавившая в Сарканском районе Аманбоктерский с/о, и Венера Берикова - теперь уже аким Ойтоганского с/о в Аксуском районе. Кроме того, главы районов и другие новоизбранные акимы округов присоединились к собранию по видеосвязи.

Амандык Баталов очертил перед ними ряд первоочередных задач и определил конкретные направления работы.

По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева минувшие выборы стали примером демократизации современного казахстанского общества и всех ветвей власти. В нашей области 80% населения проживает в сельских населенных пунктах. Перед народными избранниками на селе стоит много задач. Сегодня область уверенно развивается. По всем направлением экономики рост составил 109,4%.

В Алматинской области выборы прошли в 71 округе, в 37 из которых поменялись акимы. Я посмотрел биографии всех новоизбранных акимов, это качественный состав кадров. Сейчас у сельских округов имеется бюджет. Поэтому в первую очередь бюджетные средства, выделенные округам, должны эффективно использоваться. Нужен новый подход к работе, нужно быть инициативным. Мы ждем от новых акимов округов живой работы, новых инициатив. Только при совместном взаимодействии наша работа будет продуктивной. аким Алматинской области Амандык Баталов

От лица новоизбранных акимов выступили аким Ойтогайского сельского округа Аксуского района Венера Берикова и аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Серик Шалов.

Венера Берикова отметила, что уже 14 лет работает на государственной службе, теперь она будет работать во благо развития родного региона.

В свою очередь Серик Шалов заверил в том, что приложит всю энергию и знания для достижения поставленных целей.

Набрав 71,9% голосов, я приступил к работе в акимате. Как военный, я прилагаю все усилия, чтобы работать на результат. Сейчас мы приступаем к выполнению предвыборной программы, реализации запросов населения. Уверяю Вас, что я оправдаю доверие страны и буду служить во благо многих. аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Серик Шалов

Подводя итоги совещания, Амандык Баталов пожелал главам районов, городов и акимам сельских округов плодотворной работы во благо процветания родного края.

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