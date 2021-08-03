Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы - есть погибший

Один офицер ранен.

Здание Пентагона в Вашингтоне закрыли из-за стрельбы рядом с платформой у близлежащей станции метро, один человек погиб, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба управления охраны ведомства.

Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время.

По словам корреспондента издания Politico в Пентагоне Лары Селигман, чиновник PFPA (Службы охраны Пентагона – ред.) сообщил, что стрелок был застрелен сотрудником охраны и не попал внутрь здания.

Она добавила, что еще один офицер был ранен. Место происшествия сейчас безопасно, но пока все должны оставаться внутри здания.

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