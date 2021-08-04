В Нур-Султане утонул 12-летний мальчик

Только с июня в столице утонули восемь человек. Половина из них - дети.

Трагедия произошла несколько дней назад, рядом с триатлон парком, сообщает zakon.kz.

Мальчик вместе с друзьями ушел купаться. Но плавать не умел, да и место под мостом не было предназначено для купания, передает Astana TV.

На данном участке был резкий обрыв воды, и этот случай послужил именно гибели ребенка. старший офицер управления гражданской обороны ДЧС города Нур-Султан Саян Токенбаев

Только с июня в столице утонули восемь человек. Половина из них - дети. Причины разные. Взрослые лезут в воду в алкогольном опьянении, а малыши остаются без присмотра.

Недавно спасатели вышли в рейд по необорудованным пляжам.

Отдыхающие говорят, что правила знают. Но на оборудованные пляжи идут не все. Потому что из-за пандемии одни закрыты, другие просто не всем по карману.

До пляжей очень далеко добираться – это, во-первых, во-вторых – деньги и сейчас еще закрыли его. Вот сколько я живу вот здесь, я коренная жительница, еще дачи тут были, мы всегда сюда ходили купаться. Теперь сделали один пляж, один на весь город и платный там – семь тысяч с человека. Ну, где мы такие деньги возьмем, чтобы вот отдохнуть нормально? жительница города Нур-Султан Марина

Ежедневно спасатели выявляют до 20 нарушителей, которым сначала делают устные предупреждения. Если не помогает, выписывают штрафы - около шести тысяч тенге.

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