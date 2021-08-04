В Кувейте горит самая большая в мире свалка автомобильных шин

На свалке — около 52 миллионов автомобильных покрышек. Ее видно даже из космоса.

В Кувейте загорелась крупнейшая на планете свалка автомобильных шин, сообщает zakon.kz.

Ее площадь составляет почти 600 тысяч кв.м., передает телеканал 360°.

Очевидцы рассказали, что над свалкой поднимается столб ядовитого черного дыма, его видно издалека.

Стоит отметить, что на свалке — около 52 миллионов автомобильных покрышек. Ее видно даже из космоса.

Причины возгорания пока неизвестны.

Государственное управление по охране окружающей среды Кувейта (EPA) с ноября 2020 года занимается решением вопроса об утилизации старых покрышек, поскольку в таком виде они хранятся уже более 30-ти лет. При этом периодически на свалке начинаются пожары, которые стране приходится оперативно тушить.

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