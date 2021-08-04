В Беларуси журналиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы за "оскорбление" Лукашенко

Приговор рассматривается наблюдателями как один из эпизодов массовых репрессивных действий властей в Беларуси.

В Беларуси журналиста Сергея Гордиевича приговорили к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в оскорблении авторитарного лидера страны Александра Лукашенко и в клевете на двух сотрудников милиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Приговор 50-летнему журналисту рассматривается наблюдателями как один из эпизодов массовых репрессивных действий властей в Беларуси в отношении независимых СМИ, правозащитников и активистов.

Белорусская ассоциация журналистов заявила 2 августа, что журналиста Гордиевича из города Дрогичина, расположенного в 300 километрах к юго-западу от Минска, суд обязал также выплатить штраф в размере около 1600 долларов.

Обвинения против Сергея Гордиевича, который работал в популярном новостном издании "Первый регион", строятся на публикациях в чате в Telegram'е, которые были удалены в прошлом году. Журналист отверг обвинения.

В правозащитном центре "Вясна" говорят, что в июле белорусская полиция провела более 200 обысков в офисах и квартирах активистов и журналистов. Десятки журналистов остаются под стражей либо в ожидании суда, либо после вынесения приговоров.

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