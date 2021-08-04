Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 600 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1351,

в городе Алматы - 1558,

в городе Шымкент - 502,

в Акмолинской области - 257,

в Актюбинской области - 365,

в Алматинской области - 315,

в Атырауской области - 381,

в ВКО - 302,

в Жамбылской области - 181,

в ЗКО - 163,

в Карагандинской области - 895,

в Костанайской области - 270,

в Кызылординской области - 198,

в Мангистауской области - 223,

в Павлодарской области - 307,

в СКО - 141,

в Туркестанской области - 110.

Всего в стране подтверждено 602 952 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 475,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкенте - 301,

в Акмолинской области - 177,

в Актюбинской области - 410,

в Алматинской области - 148,

в Атырауской области - 84,

в ВКО - 73,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 142,

в Карагандинской области - 750,

в Костанайской области - 266,

в Кызылординской области – 140,

в Мангыстауской области - 156,

в Павлодарской области - 128,

в СКО - 189,

в Туркестанской области - 115.

Всего в стране выздоровело 492 689 человек от COVID-19.

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