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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 600 тысяч

Фото: zakon.kz 4 августа 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1351,
  • в городе Алматы - 1558,
  • в городе Шымкент - 502,
  • в Акмолинской области - 257,
  • в Актюбинской области - 365,
  • в Алматинской области - 315,
  • в Атырауской области - 381,
  • в ВКО - 302,
  • в Жамбылской области - 181,
  • в ЗКО - 163,
  • в Карагандинской области - 895,
  • в Костанайской области - 270,
  • в Кызылординской области - 198,
  • в Мангистауской области - 223,
  • в Павлодарской области - 307,
  • в СКО - 141,
  • в Туркестанской области - 110.

Всего в стране подтверждено 602 952 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 475,
  • в городе Алматы - 0,
  • в городе Шымкенте - 301,
  • в Акмолинской области - 177,
  • в Актюбинской области - 410,
  • в Алматинской области - 148,
  • в Атырауской области - 84,
  • в ВКО - 73,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 142,
  • в Карагандинской области - 750,
  • в Костанайской области - 266,
  • в Кызылординской области – 140,
  • в Мангыстауской области - 156,
  • в Павлодарской области - 128,
  • в СКО - 189,
  • в Туркестанской области - 115.

Всего в стране выздоровело 492 689 человек от COVID-19.

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