Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 600 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1351,
- в городе Алматы - 1558,
- в городе Шымкент - 502,
- в Акмолинской области - 257,
- в Актюбинской области - 365,
- в Алматинской области - 315,
- в Атырауской области - 381,
- в ВКО - 302,
- в Жамбылской области - 181,
- в ЗКО - 163,
- в Карагандинской области - 895,
- в Костанайской области - 270,
- в Кызылординской области - 198,
- в Мангистауской области - 223,
- в Павлодарской области - 307,
- в СКО - 141,
- в Туркестанской области - 110.
Всего в стране подтверждено 602 952 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 475,
- в городе Алматы - 0,
- в городе Шымкенте - 301,
- в Акмолинской области - 177,
- в Актюбинской области - 410,
- в Алматинской области - 148,
- в Атырауской области - 84,
- в ВКО - 73,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 142,
- в Карагандинской области - 750,
- в Костанайской области - 266,
- в Кызылординской области – 140,
- в Мангыстауской области - 156,
- в Павлодарской области - 128,
- в СКО - 189,
- в Туркестанской области - 115.
Всего в стране выздоровело 492 689 человек от COVID-19.
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