Непривитым запретили выходить из дома в Колумбии

Нарушителям грозит штраф в размере 260 долларов и уголовное преследование.

В муниципалитете Сукре на северо-западе Колумбии непривитым от коронавируса людям запретили выходить из дома, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Таким образом местные власти хотят ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Нарушителям грозит штраф в размере 260 долларов и уголовное преследование.

Ограничения, по информации местных СМИ, в муниципалитете будут действовать в ближайшие 8 дней. В этот период не привитым от коронавируса гражданам покидать жилище можно будет только для посещения больниц и для получения вакцины.

На сегодня из 28 тысяч жителей муниципалитета прививку получили только 10 тысяч человек. Люди не приходят в пункты вакцинации по разным причинам. Кто-то оказывается от иммунизации по религиозным соображениям, а кто-то из-за недоверия к производителям препарата.

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