Казахстан помог Узбекистану завоевать второе "золото" на Олимпиаде-2020

Акбар Джураев побил олимпийский рекорд.

3 августа на Олимпиаде в Токио сборная Узбекистана завоевала свою вторую золотую медаль, ее обладателем стал тяжелоатлет Акбар Джураев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Джураев в финале соревнований подчинил себе 193 килограмма в рывке и 237 - в толчке, а его итоговые 430 килограммов стали новым олимпийским рекордом.

Таким образом, Акбар принес сборной вторую золотую олимпийскую медаль и третью по счету на ОИ-2020.

Примечательно, в начале года сообщалось о том, что сборной Узбекистана в подготовке помогал экс-наставник мужской сборной Казахстана по тяжелой атлетике и бывший личный тренер Ильи Ильина Ержас Болтаев.

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