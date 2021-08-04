Больше 4 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ

1 -м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 530 789 человек.

Более 4 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

3 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 530 789 человек, вторым компонентом - 4 084 463 человека, - говорится в сообщении МВК.

3 августа контракты на поставку 8 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции на 4 млн человек заключил Минздрав.

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