Астрологи заявили, что некоторые знаки зодиака наиболее подвержены депрессиям.

Астрологи назвали самые депрессивные знаки зодиака, сообщает zakon.kz.

Рак

Они являются одними из самых чувствительных и сентиментальных знаков. Им постоянно необходимо одобрение и подтверждение своих чувств со стороны окружающих. Именно в этом заключается причина душевных переживаний представителей знака – они не переносят недостаток внимания. Однако даже когда они понимают, что не получают должной заботы, то, скорее, предпочтут не показывать собственную боль.

Скорпион

Скорпионы глубоко переживают любые эмоции – как позитивные, так и негативные. В отношения они вкладываются по максимуму, со страстью и вовлеченностью. По этой причине любой разрыв с близким человеком они воспринимают, словно последний. Однако Скорпионы не привыкли скрывать свои эмоции – даже при малейшем дискомфорте они оповещают своих близких.

Рыбы

Этот знак зодиака проводит в депрессии больше времени, чем остальные. Причина кроется в том, что они часто думают о других людях в ущерб себе. Представители этого знака привыкли скрывать собственные эмоции и казаться "удобными" в общении с другими. Главная причина их депрессивных состояний – это несоответствие между реальностью и их ожиданиями.

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