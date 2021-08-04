Об этом сообщили в пресс-службе акимата.

Скончался заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, передает zakon.kz.

Улан Жазылбек родился в 1962 году. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности "инженер-строитель", также Университет им. Д. Кунаева по специальности "юриспруденция".

В разные годы работал заместителем директора Департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Алматы, директором Департамента регионального развития Министерства национальной экономики, директором Департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Заместителем акима Жамбылской области он стал в мае 2020 года.

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