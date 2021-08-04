Как отпразднует 30-летие независимости страны Карагандинская область

В региональный план включено 187 мероприятий.

Как отпразднует 30-летие независимости Казахстана Карагандинская область и какие благотворительные акции уже проведены, рассказал руководитель управления внутренней политики Ерлан Кусаин на площадке Региональной службы коммуникаций.

Главное событие этого года – 30-летие независимости страны. Наша задача – отметить юбилей прежде всего добрыми делами, направленными на улучшение благосостояния наших граждан. Никаких пышных торжеств не планируется, – подчеркнул Ерлан Кусаин.

Фото: акимата Карагандинской области

В региональный план празднования 30-летия независимости включено 187 мероприятий, в том числе 5 международных, 6 республиканских, 13 областных и 163 городских и районных. В области также создан специальный проект "Ордалы отыз іс".

Много внимания уделяется благотворительности. Так, в республике действует общенациональный проект "Қайырмды істер марафоны". В его рамках с начала года в области проведено 2 642 мероприятия с участием 21 233 человек. Оказана помощь пожилым людям, матерям-одиночкам, многодетным, малообеспеченным семьям. Им были предоставлены продуктовые корзины. Также многие предприниматели, фермерские хозяйства, НПО проделали большую работу по обеспечению медучреждений необходимым оборудованием и лекарствами. Свою лепту внесли и жители области, волонтеры, – отметил спикер.

Фото: акимата Карагандинской области

На сегодня в области действуют 97 волонтерских организаций и групп, в которые входят около 7 тысяч молодых людей. Индивидуальные волонтерские инициативы поддерживаются бизнес-сообществом. Так, например, в рамках благотворительной акции "Қайырымды ұрпақ" 137 детей получили помощь на общую сумму более 5 миллионов тенге.

Еще одна масштабная акция добрых дел – "Ел тірегі – Елбасы". В первом полугодии было роздано 23 тонны продуктов питания, а также 769 единиц средств индивидуальной защиты. В акции приняли участие более 1 500 волонтеров области.

Как никогда актуальны и экологические вопросы, поэтому реализуется национальный проект "Таза табиғат" по направлению "Біргеміз таза әлем". В области проделана большая работа по очистке рек и водоемов, посадке деревьев, – отметил Ерлан Кусаин. – С начала года в регионе проведено более 5 тысяч подобных мероприятий. Эта работа будет продолжена и дальше.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!