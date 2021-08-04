В правила формирования тарифов внесли изменения

Инвестиции осуществляются субъектами за счет собственных или заемных средств.

Приказом и.о. министра национальной экономики РК от 29 июля 2021 года внесены изменения в Правила формирования тарифов, сообщает zakon.kz.

В частности, изменен пункт, касающийся ограничения прибыли, включаемой в тариф.

Так, говорится, что ведомство уполномоченного органа при расчете тарифа определяет допустимый уровень прибыли как произведение ставки прибыли на величину регулируемой базы задействованных активов, допустимый уровень прибыли субъекта определяется согласно главе 11 Правил.

Уточняется, что уровень прибыли, включаемый в тариф ограничивается с учетом средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, за исключением прибыли, включаемой в тариф субъектов естественных монополий, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу.

А уровень прибыли, включаемый в тариф субъектов естественных монополий, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу ограничивается с учетом средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, и для развития и эффективного функционирования субъекта естественной монополии.

Инвестиции осуществляются субъектами за счет собственных или заемных средств. Источниками собственных средств являются прибыль (чистый доход) и амортизационные отчисления, - говорится в документе.

Возврат заемных средств осуществляется за счет прибыли (чистого дохода) или амортизационных отчислений.

Приказ вводится в действие с 13 августа.

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