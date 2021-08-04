Казахстанец Нурислам Санаев пробился в полуфинал Олимпийских игр

Он одержал победу над спортсменом из Японии.

В Токио продолжаются соревнования по вольной борьбе. Казахстанский атлет Нурислам Санаев смог выйти в полуфинал турнира, передает zakon.kz.

Olympic.kz пишет, что Нурислам Санаев выступает в весовой категории до 57 кг. Он одержал победу над соперником из Японии Юки Такахаши.

Отметим, что Такахаши является чемпионом мира-2017.

Полуфинальные поединки стартуют в 15:15 по времени Нур-Султана.

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