Казахстанец Нурислам Санаев пробился в полуфинал Олимпийских игр

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Он одержал победу над спортсменом из Японии.
В Токио продолжаются соревнования по вольной борьбе. Казахстанский атлет Нурислам Санаев смог выйти в полуфинал турнира, передает zakon.kz.
Olympic.kz пишет, что Нурислам Санаев выступает в весовой категории до 57 кг. Он одержал победу над соперником из Японии Юки Такахаши.
Отметим, что Такахаши является чемпионом мира-2017.
Полуфинальные поединки стартуют в 15:15 по времени Нур-Султана.
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