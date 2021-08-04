Астанчанин избил беременную жену за опоздание с работы

Мужчина арестован на 15 суток.

Пьяный дебошир избил беременную жену в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По данным столичной полиции, 36-летний астанчанин устроил скандал из-за того, что жена вовремя не вышла с работы.

Женщина опоздала на 15 минут. По дороге домой муж начал угрожать ей и оскорблять. Но на этом конфликт не закончился, дома мужчина ударил супругу и ушел. Вернулся он домой утром пьяным и стал избивать беременную супругу. Досталось и теще, которая попыталась вмешаться. Пожилая женщина обратилась за помощью к участковому, - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в отношении дебошира возбуждено административное производство. Кроме того, установлено особое требование на поведение сроком на один год.

Решением суда мужчина арестован на 15 суток, - добавили в полиции.

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