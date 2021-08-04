Пострадавший в ДТП с грузовиком водитель получил страховую выплату

На основании предоставленных документов СК "Евразия" выплатила потерпевшему свыше 3,5 млн тенге.

Очередной несчастный случай, связанный с ДТП, произошел 12 июня 2020 года в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Водитель автомашины КамАЗ-55102 при осуществлении разворота совершил столкновение с легковым автомобилем марки Opel Vectra. В результате происшествия 30-летний водитель Opel Vectra был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, множественными ранами и ушибами. Пострадавшему присвоена II группа инвалидности, в настоящий момент он проходит курс реабилитации.

На основании предоставленных документов СК "Евразия" выплатила потерпевшему свыше 3,5 млн тенге (1200 МРП) по договору гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС).

Садясь за руль автомобиля, даже водитель с многолетним стажем не может быть уверен в соблюдении правил дорожного движения другими участниками движения, в погодных условиях, качестве дорог и других факторах, которые могут привести к ДТП. Поэтому так важно иметь страховую защиту у надежной компании. СК "Евразия" совершает выплаты в кратчайшие сроки после решения суда. Обычно с момента подачи заявления до получения денег не проходит и 3-5 дней. Для нас важно оперативно отвечать на запросы пострадавших, ведь люди, обращающиеся в компанию, находятся в трудной жизненной ситуации, — говорит член правления СК "Евразия" Нурмухамед Тульбаев.

Страховая компания "Евразия" принимает заявления на осуществление страховых выплат как посредством корпоративного сайта, так и через онлайн-службы сервис-центра по электронному адресу: servicecenter@theeurasia.kz

Что делать пострадавшим в ДТП

При обращении в страховую компанию следует написать заявление. К нему необходимо приложить справку о ДТП из административной полиции, копию удостоверения личности и иные документы, предусмотренные договором страхования или законодательством РК.

СК "Евразия" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное страхование от несчастных случаев и болезней, установленные по Закону РК от 18 декабря 2000 года №126-II "О страховой деятельности", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует во всех регионах Казахстана.

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