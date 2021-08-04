Фейк о присоединении Казахстана к Китаю распространяют в Сети

Подобных заявлений никогда не было.

В соцсетях распространяется сообщение о том, что Казахстану готовы списать большую часть внешнего долга, если страна войдет в состав Китая. Об этом якобы заявил посол Китая в Казахстане Чжан Сяо. Однако это фейк, передает zakon.kz.

Stopfake.kz сообщает, что первоисточником информации является Instagram-аккаунт qazinform24. Это сатирическая страница, на которой не публикуют реальных новостей. В шапке профиля указано, что аккаунт размещает сатирический контент и фейковые новости.

На официальном сайте Посольства КНР в Казахстане подобных новостей нет. Чрезвычайный и Полномочный Посол Чжан Сяо никогда не делал таких заявлений.

Таким образом, сообщение о том, что Казахстану спишут внешний долг, если он войдет в состав КНР, - фейк, который некоторые пользователи распространяют без указания на первоисточник.

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