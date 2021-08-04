Где чаще всего заражаются коронавирусом жители Нур-Султана

Главный государственный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом жители столицы.

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом жители столицы, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что основными местами заражения остаются рынки, торговые дома, общественный транспорт, рестораны, кафе и бары, трудовые коллективы, парки и зоны отдыха.

Заражение на рынках увеличилось с 7% до 15%, на объектах торговли - с 19% до 24%, в офисах - с 13% до 28%, в парках и зонах отдыха - с 15% до 18%, общественном транспорте - 8%. Также больные не отрицали участие в проведении свадеб и других массовых мероприятий, - заявила Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Ранее она сообщила, что город перешел в "красную" зону по заболеваемости коронавирусом. До этого столица на протяжении почти двух недель была в "темно-красной" зоне.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!