Рассылку о приеме детей непривитых родителей в сады прокомментировали врачи

Эту информацию опровергли в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

Пользователи Казнета распространяют сообщение о том, что в ВКО детей не привитых против COVID-19 родителей отказываются принимать в детские сады, сообщает zakon.kz.

Подобные слухи опровергли в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

В постановлении главного государственного санврача РК №32 от 14.07.2021 не оговаривается вопрос о вакцинации родителей детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Дети без ограничений посещают дошкольные учреждения, - сообщили в ведомстве.

В постановлении отмечено, что к работе в очной форме не допускаются люди, не получившие вакцину против COVID-19, за исключением тех, кто имеет постоянные медицинские противопоказания или переболел COVID-19 в течение последних 3 месяцев. Однако на детей, посещающих эти образовательные учреждения, и их родителей требования о вакцинации не распространяются.

Таким образом, главный санитарный врач не издавал указов, согласно которым детям могли отказать в посещении детского сада, школы или иного образовательного учреждения из-за того, что родители не получили вакцину против КВИ, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!