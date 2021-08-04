Астанчане с положительным ПЦР-тестом спокойно ходят на прогулки и в гости - санврач

Серьезность ситуации с распространением в городе короновирусной инфекции поняли не все - Сархат Бейсенова.

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова напомнила о штрафах за нарушение домашнего карантина. Она попросила горожан соблюдать режим самоизоляции при получении положительного ПЦР-теста, передает корреспондент zakon.kz.

Серьезность ситуации с распространением в городе короновирусной инфекции поняли не все. Горожане с положительным результатом спокойно выходят на прогулки, выезжают на природу, ходят друг к другу в гости, не понимая, какой опасности подвергают близких. Мы наконец должны понять, что самоизоляция - это обязательно. За несоблюдение домашнего карантина нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа 87 510 тенге (30 МРП), - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, несмотря на предупреждения и штрафы, столичные заведения продолжают игнорировать санитарные нормы и требования карантина, а некоторые объекты функционируют за закрытыми дверями.

С 20 мая мониторинговыми группами было охвачено проверкой 7215 объектов, нарушения были выявлены на 251, большая часть из них - объекты общественного питания.

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С 11 июня по 3 августа выявлено 4847 посетителей, нарушающих домашний карантин. 3347 из них - с "красным" статусом и 1500 - с "желтым", - уточнила Бейсенова.

Ранее главный санврач столицы сообщила, что эпидситуация в городе остается неблагополучной. В день регистрируется свыше 1500 новых случаев заражения коронавирусом.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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