Эксперт назвал способ распознать поддельные товары в интернете

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в Сети, сообщает zakon.kz.

Директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов в интервью РИА Новости уточнил, что слишком большая скидка на товар должна насторожить потенциального покупателя.

Сначала надо ввести название бренда в поисковую строку браузера и зайти на официальный сайт производителя. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, - рассказал он.

Кроме того, необходимо позвонить в компанию или написать на официальную почту производителя и сообщить, что вам предлагают их товар по низкой цене.

Каждый бренд защищает свою репутацию, поэтому компании отслеживают любые неофициальные попытки продаж мимо себя, а их служба безопасности возьмет вопрос на контроль, - добавил Хайретдинов.

Эксперт заявляет, если вас вынуждают срочно перевести кому-то деньги, чтобы кого-то спасти или купить товар по выгодной цене, остановитесь и критически поразмыслите.

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