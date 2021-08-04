3 августа Президент Казахстана поздравил родителей и всех казахстанцев с рождением 19-миллионного жителя.

Как определили 19-миллионного гражданина Казахстана, объяснили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает zakon.kz.

3 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил родителей и всех казахстанцев с рождением 19-миллионного жителя.

19-миллионный житель Республики Казахстан появился на свет 20 июня 2021 года. В качестве 19-миллионного жителя страны определена Азаматқызы Жания. Азаматқызы Жания родилась в Алматы, является четвертым по счету ребенком в семье. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

Согласно акту о рождении, родители ребенка проживают в с. Чапаево Илийского района Алматинской области. Мать - Кобентаева Назгуль Балтабаевна, 1986 г.р., отец - Нургалиев Азамат Абилгаппарович, 1982 г.р.

Определение даты рождения 19-миллионного жителя производилось с учетом всех демографических событий: естественного прироста (разность между числом родившихся живыми и числом умерших за определенный период) и миграционного сальдо (разность между числом прибывших за определенный период на территорию страны и числом выбывших за ее пределы). Кандидатура определялась в целом по республике, независимо от места проживания. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

В целом, за годы независимости численность населения увеличилась на 2557,9 тыс. человек (на 15,5%) и на 1 июля текущего года составила 19009,6 тыс. человек.

По сравнению с 1991 годом число родившихся увеличилось с 353,2 до 426,8 тыс. человек в 2020 году.

Общий коэффициент рождаемости, показывающий число рождений на 1000 населения, за годы независимости увеличился с 21,5 в 1991 году до 22,8 рождений в 2020 году.

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