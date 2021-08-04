Назначен прокурор Шымкента

Приложение zakon.kz
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Им стал Муканов Габит.
Габит Муканов назначен прокурором Шымкента, сообщает zakon.kz.
По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан на должность прокурора города Шымкента назначен старший советник юстиции Муканов Габит Касымбекович, - говорится в сообщении прокуратуры города.
Габит Муканов родился в 1977 году в Алматинской области. В 1998 году окончил университет "Кайнар" по специальности "Юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности помощника прокурора Кербулакского района Алматинской области.
Занимал должности заместителя прокуроров Кербулакского и Талгарского районов Алматинской области, Алмалинского района г.Алматы, прокурора Талгарского района Алматинской области и Медеуского района Алматы, начальника управления – руководителя Аппарата прокуратуры Нур-Султана и заместителя прокурора Нур-Султана.
С 2019 года возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
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