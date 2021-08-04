Когда рассмотрят кассационную жалобу на приговор Ефремову

Назначена дата рассмотрения кассационной жалобы на приговор Ефремову.

Назначена дата рассмотрения кассационной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову, сообщает zakon.kz.

По информации ТАСС, жалобу на приговор за ДТП в центре Москвы Ефремову рассмотрит второй кассационный суд 15 сентября.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. В результате этой аварии скончался водитель другой машины. 22 октября апелляционная инстанция Мосгорсуда сократила ему срок наказания до 7,5 года. После этого его адвокаты подали кассационную жалобу на приговор.

Ефремов устроился работать в швейный цех в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где отбывает свой срок.

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