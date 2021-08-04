Места для такси появятся в Нур-Султане

На автодорогах столицы обустраивают специальные места для такси.

В Нур-Султане обустроят автодороги, создав специальные места для такси, сообщает zakon.kz.

Департаментом полиции совместно с акиматом столицы организована работа по обустройству мест стоянки для такси на 11 участках улиц вблизи автобусных остановок.

До конца текущего года планируется обустройство остановок для официальных такси еще на 31 участке. Данные меры позволят исключить аварийные ситуации, когда водители резко перестраиваются в первый ряд. пресс-служба ДП Нур-Султана

Это поможет исключить ситуацию, когда люди выходят на проезжую часть с целью остановки такси.

Также, при вызове такси граждане могут обозначить эти места подачи машин к посадке, с обеспечением безопасных и комфортных условий.

Департаментом рассмотрены и согласованы десять проектов строительства автодорог города, в которые внесены изменения с учетом обустройства 407 мест стоянки для такси.

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