Долгожданная функция появилась в WhatsApp

WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео.

Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании, WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео.

Фото: about.fb.com

Пользователи смогут отправить фотографии и видео с помощью опции "Посмотреть один раз". Получатель увидит их только один раз, после чего они автоматически удаляются.

Отмечается, что подобная функция уже работает в Instagram.

В Instagram получателю нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть изображение или видео. После закрытия видео или изображение больше не будут доступны.

Данная функция, как предупреждают в WhatsApp, не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателем с помощью скринрекордера.

Опция "Посмотреть один раз" станет доступна для смартфонов в ближайшем обновлении мессенджера.

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