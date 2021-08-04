Долгожданная функция появилась в WhatsApp

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WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео.
Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию, передает zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании, WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео.
Фото: about.fb.com
Пользователи смогут отправить фотографии и видео с помощью опции "Посмотреть один раз". Получатель увидит их только один раз, после чего они автоматически удаляются.
Отмечается, что подобная функция уже работает в Instagram.
В Instagram получателю нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть изображение или видео. После закрытия видео или изображение больше не будут доступны.
Данная функция, как предупреждают в WhatsApp, не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателем с помощью скринрекордера.
Опция "Посмотреть один раз" станет доступна для смартфонов в ближайшем обновлении мессенджера.
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