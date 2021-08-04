Поножовщиной закончилась драка между подростками в Актюбинской области

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В результате драки подростков в Актюбинской области, несовершеннолетний попал в больницу.
Подросток получил ножевое ранение в Эмбе, сообщает zakon.kz
Ночью 3 августа в больницу неизвестными лицами был доставлен 16-летний подросток с ножевым ранением. ДП Актюбинской области
Подозреваемого, 2005 года рождения, задержали.
Как выяснили полицейские, между двумя несовершеннолетними произошла словесная перепалка, в ходе которой один нанес другому ножевое ранение.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 106 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда".
Выясняются причины произошедшего.
Предупредить правонарушение несовершеннолетних возможно, если к профилактической работе привлечь семью и ближайшее окружение. Семья является важным элементом в системе ранней профилактики преступлений и правонарушений. Именно на семью возлагается огромная роль в воспитании молодого поколения как правосознательных граждан, - отметил начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.
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