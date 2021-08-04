Туристов с фальшивыми ПЦР-справками задержали в аэропорту Алматы

Поддельные ПЦР-справки продолжают использовать алматинцы.

Жители Алматы продолжают использовать поддельные ПЦР-справки, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, по факту использования поддельных ПЦР-справок выявлено восемь алматинцев.

30 июля в Международном аэропорту Алматы транспортные полицейские совместно с сотрудниками обеспечения пассажирских перевозок аэропорта города установили и задержали группу лиц, у которых были поддельные справки об отрицательном результате ПЦР. заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Сарыкул Жоланов

Все задержанные являются сотрудниками одной частной фирмы, где в качестве премии отличившимся работникам были предоставлены путевки в Дубай.

ПЦР-тесты были куплены через интернет.

В настоящее время по данным фактам начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 385 УК РК (Использование заведомо подложного документа), - заключил полковник полиции.

В транспортной полиции отметили, что это уже одиннадцатый факт, произошедший за 2021 год в аэропорту Алматы.

За использование заведомо подложного паспорта вакцинации нарушителю закона грозит штраф в размере до 160 МРП (почти 467 тыс. тенге) либо назначаются исправительные работы в том же размере, либо виновник может быть привлечен к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест до 40 суток.

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