12 тысяч коек дополнительно развернут при ухудшении эпидситуации

Наибольший процент занятости реанимационных коек отмечается в Нур-Султане и Мангистауской, Атырауской областях.

В Казахстане при ухудшении эпидемиологической ситуации дополнительно развернут 12 тыс. инфекционных коек. Об этом сообщила руководитель Управления стационарной и стационарозамещающей помощи Айма Сагындыкова, передает zakon.kz.

Наибольший процент занятости коек отмечается в Шымкенте, Нур-Султане и Кызылординской, Костанайской областях, реанимационных коек - в Нур-Султане и Мангистауской, Атырауской областях, - сказала она.

Также она рассказала, какое количество инфекционных и реанимационных коек дополнительно развернут при ухудшении эпидситуации.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации имеется готовность дополнительно развернуть 12 000 инфекционных коек для лечения КВИ, до 550 реанимационных коек без остановки плановой медицинской помощи. Айма Сагындыкова

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