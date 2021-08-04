Какие вакцины остались в Нур-Султане

Какими вакцинами могут привиться жители столицы.

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, какими вакцинами могут привиться жители столицы, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день в столице имеется два вида вакцин - "Спутник V" и QazVac, - сообщила она.

Главный санврач города отметила, что ежесуточно в столице вакцинируется до 5-6 тыс. человек. В основном это граждане от 20 до 59 лет.

Всего в городе работают 83 прививочных пункта в медорганизациях и восемь временных пунктов в ТРЦ.

Напомним, еще в начале июля жители Нур-Султана и Алматы стали жаловаться на отсутствие китайских вакцин Hayat-Vax и CoronaVac. На заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в августе дополнительно поступит 8 млн доз вакцин.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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