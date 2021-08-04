Основная война идет не с вирусом, а с дезинформацией – Эльдар Шамсутдинов

Агрессия антипрививочников достигла невероятных масштабов и представляет угрозу национальной безопасности Казахстана.

Агрессия антипрививочников достигла невероятных масштабов, считает исполнительный директор DM «Technology» Эльдар Шамсутдинов. Он отмечает, что казахстанцы до сих пор не осознали всей серьезности угрозы пандемии коронавируса и тяжести урона, который он наносит человеческому организму.

Специалисты компании провели масштабное исследование об отношении казахстанцев к вакцинированию. Эксперты проанализировали 170 тыс. публикаций в казахстанском сегменте интернета о вакцинах, доступных в тот момент жителям страны, за период с 4 апреля по 9 мая 2021 года.

- Два месяца назад мы провели исследование, опубликовали его в СМИ, описали конкретные причины, по которым казахстанцы не хотели прививаться. Сегодня мы видим, что замечания исследователей остались без внимания. Что имеем в итоге: необходимое количество граждан до сих пор не привито, заболеваемость прогрессирует, система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки. Кроме того, процветают схемы покупки и подделки паспортов вакцинации, что привело к тому, что наши паспорта вакцинации до сих пор не признаны мировым сообществом. В случае вылета за границу мы до сих пор вынуждены сдавать ПЦР-тесты и предъявлять справки. Это недоверие к гражданам Казахстана, безусловно, раздражает. Получается, что промахи на государственном уровне сформировали это недоверие со стороны дружественных нам стран, - пояснил эксперт.

Эльдар Шамсутдинов подчеркнул, что несмотря на огромную задокументированную, подтвержденную базу научных доказательств, часть населения до сих пор считает коронавирус обычным гриппом. При этом речь шла и идет об угрозе национальной безопасности, которая не воспринимается некоторыми казахстанцами всерьез.

Часть исследования была посвящена тому, как кликбейтные заголовки в казахстанских СМИ помогают антипрививочникам. Аналитики выяснили, что большая часть негативных публикаций в сети направлена не столько против вакцины, сколько содержит критику правительства, Минздрава и региональных чиновников за отсутствие внятной информации о ней и самом процессе вакцинации.

Публикаций от антипрививочников как таковых в интернете не так уж и много. Часто они мимикрируют под «сомневающихся» и таким способом убеждают в небезопасности вакцины людей, которые еще не сделали выбор – прививаться или нет. При этом, подчеркивает Шамсутдинов, таким антипрививочникам нередко помогают СМИ, использующие кричащие заголовки.

- Что мы имеем сегодня? Несмотря на бесконечные сообщения: заразились, в тяжелом состоянии, умерли, - люди уже не воспринимают данную информацию всерьез. Наступил период информационного насыщения. Подобное информационное давление не предупреждает, а, скорее, отталкивает население. Чиновники упустили тот момент, когда нужно было кардинально сменить подход и способ подачи информации. Несмотря на наличие открытого большого объема данных и информации на различных языках, она не изложена в понятном виде. Вот что, к примеру, казахстанцу донесет билборд с изображением непонятного человека и надписью: «Я привился». Серьезно? Как должен дойти посыл, к чему он призывает? Отдельная история – кликбейт в СМИ. Громкие заголовки вызывают уже не интерес к новости, а отторжение пресытившейся аудитории, - считает Шамсутдинов.

По мнению эксперта, ключевой промах госаппарата в том, что в пропаганде вакцинации была сделана ставка на инфлюенсеров, лидеров общественного мнения в социальных сетях.

- Нужно учитывать, что у инфлюенсеров зачастую нет своего мнения, они обслуживают свою аудиторию. Инфлюенсеры, формируя свою аудиторию, эксплуатируют образ «такой же человек, как и ты», стараются проявлять схожие взгляды и интересы со своими подписчиками. Таким образом, они завоевывают доверие широкой аудитории, что впоследствии монетизируют. Инфлюенсер, даже если сильно захочет, не может резко изменить свое ранее озвученное мнение по поводу вакцинации, к примеру. Он просто потеряет часть своей аудитории. Инфлюенсеры не способны доносить сложно структурированную интеллектуальную информацию, их удел – это слухи, сплетни, продажа образа жизни. Попытка донести через них сведения о необходимости вакцинации – провальна и работать в ожидаемых масштабах не будет, - подчеркнул эксперт.

Эльдар Шамсутдинов напомнил: в презентации исследования отмечалось, что основная часть комментаторов под постами явных антипрививочников – сомневающиеся казахстанцы. Все они накручивают друг друга разными претензиями к чиновникам, догадками и конспирологическими теориями, а впоследствии часть сомневающихся переходит на сторону противников прививок.

- У нас идет эпоха информационного пресыщения и постправды. Когда доверяют не официальным источникам, подтвержденным данным, а эмоциям и личным убеждениям. «Плоскоземельщиков» невозможно переубедить, указав на их фактические ошибки и дав учебник для второго класса или снимки из космоса. Для них эти источники неавторитетны. При этом «плоскоземельцы» руководствуются принципами здорового демократического общества: перепроверять информацию, не доверять источникам и авторитетам, делать собственные выводы. Их убеждения основаны на том, что официальная информация лжива, - отметил Шамсутдинов.

Исполнительный директор DM «Technology» отметил, что необходимо разграничивать понятия «уважение» и «доверие» аудитории.

- Ученые, безусловно, пользуются уважением, но доверием пользуется «сосед по лестничной площадке», такой же, как и ты. Большая часть сомневающихся в необходимости прививки считает, что ученые – умные, образованные люди, а значит – могут использовать доступную им информацию в личных целях. Лучше было сделать ставку на так называемых «популязаторов науки». Они могут стать промежуточным звеном между учеными и инфлюенсерами, соблюдая баланс между доверием и уважением населения, - посоветовал эксперт.

Эльдар Шамсутдинов подчеркнул, что попытка настроить мирный диалог государственных чиновников и ярых антипрививочников – изначально провальная затея.

- Сложившаяся ситуация создает возможности для людей с чертами характера, которые называются «темная триада личности». Это психопатия, нарциссизм и макиавеллизм. Когда люди с «темной триадой» получают возможность воспользоваться доверием в своих корыстных целях, обязательно используют ее, если не встречают сопротивления. Инфлюенсеры, использующие свою аудиторию, не важно, что они продают: антипрививочные настроения или финансовые пирамиды, - это люди с темной триадой, у которых нет сочувствия, эмпатии, они не могут сопереживать. С ними нельзя вести мирный диалог. Такие личности понимают только язык силы, неотвратимость наказания. Они должны четко видеть, что есть сопротивление их негативным замыслам. Неважно, в виде административного или уголовного наказания, общественного порицания. Главные ключи к победе в войне с дезинформацией о кампании вакцинации – неотвратимость наказания для мошенников и манипуляторов и завоевание доверия населения, с использованием грамотных, простых и понятных месседжей, - резюмировал Шамсутдинов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!