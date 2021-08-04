Почему суд оправдал экс-главу "СК-Фармация"

Шарип был задержан 14 августа 2020 года.

Судья Есильского районного суда города Нур-Султан Канат Дуйсембиев объяснил, на каких доводах основывался, вынося приговор в рамках дела, рассматриваемого по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК в отношении экс-главы "СК-Фармация" Берика Шарипа, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня суд постановил признать Шарипа невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и оправдать за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Чуть позже судья объяснил, почему вынес оправдательный приговор. В частности, он отметил, что факт извлечения выгоды и преимуществ для ТОО "Инкар", а тем более для Шарипа, "не вытекает из материалов дела".

Признание ТОО "Инкар" поставщиком было коллегиальным решением. Установлено, что после расторжения договора ТОО "Инкар" полностью возвратило сумму перечисленного аванса - 160 млн тенге, несмотря на перечисленные в адрес китайской компании в качестве предоплаты 365,4 млн тенге, которые до настоящего времени не были возвращены ТОО "Инкар". Также была оплачена пеня в размере 10 млн тенге за срыв поставки защитных костюмов и услуги авиакомпании "Беркут" в сумме 60 млн тенге. То есть ТОО "Инкар", наоборот, понесло колоссальные убытки, - подчеркнул Дуйсембиев.

Далее судья указал, что "из показаний привлеченных исследователей и экспертов, специалиста Мусагалиевой следует, что ни в одной из изученных карт не было указано, что причиной заражения медработников явилось отсутствие или дефицит защитных костюмов".

Вместо этого указывалось на нарушение зонирования, режима работы организаций здравоохранения, алгоритмов использования СИЗ при коронавирусной инфекции, алгоритмов утилизации СИЗ. Заключение специалистов Наццентра особо опасных инфекций имени Акимбаева от 12 октября 2020 года недостаточно обосновано и его правильность вызывает сомнения. В ходе судебного разбирательства специалист Мусагалиева не смогла обосновать, какие методы были использованы и почему комиссия пришла именно к этим выводам, - констатировал он.

По его данным, из ответа Минздрава следует, что в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года по республике заболело 17 366 медработников.

За период, по которому обвиняется Шарип, то есть апрель-май 2020 года, заболело 2188 медработников. По данному пункту обвинения органами досудебного расследования так и не были установлены пределы обвинения. Согласно обвинению, всего в период с 15 апреля по 31 мая 2020 года в Казахстане коронавирусной инфекцией, в том числе вирусной пневмонией, заразилось "более 2000 медработников". В ходе судебных прений гособвинитель изменил данную цифру на 1178 медработников, а также в части тяжких последствий указал неуплату пени в сумме не 40 млн тенге, а 10 млн тенге, - сообщил судья.

Как добавил Дуйсембиев, суд при вынесении решения не может основываться на предположениях и домыслах, а также в силу требования ст. 340 часть 1 УПК главное судебное разбирательство проводится только в отношении подсудимого и в пределах того обвинения, по которому он предан суду.

Обвинение должно было четко определить количество заразившихся по вине Шарипа медработников пофамильно, признать каждого из них потерпевшим и установить, кому именно из них из республиканского бюджета были выплачены разовые компенсации в размере 2 млн тенге, - уточнил он.

Шарипа задержали сотрудники Антикоррупционной службы 14 августа 2020 года и водворили в ИВС ДП Нур-Султана. Он возглавлял компанию-дистрибьютор по закупу лекарств и медизделий для обеспечения объема бесплатной медицинской помощи с 21 апреля 2020 года. 10 июля 2020 года он был освобожден от должности после критики президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Дело бывшего главы "СК-Фармация" рассматривалось по двум статьям: 361, часть 4, пункт 3 УК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"; и 287, часть 2 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". То есть экс-руководителя дистрибьютора обвиняли в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом из-за закупа некачественных защитных костюмов в апреле-мае 2020 года и незаконно хранил оружие.

Прокурор запрашивал для Шарипа пять лет лишения свободы в колонии средней безопасности, но в злоупотреблении должностными полномочиями суд признал Шарипа невиновным.

По ст. 287 ч. 2 УК РК судом экс-главе "СК-Фармация" назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП в сумме 2 млн 778 тысяч тенге. В связи с тем, что Шарип находился под стражей с 12 августа 2020 года по 4 августа 2021 года, ему в соответствии со ст. 62 УК зачли время нахождения под стражей в качестве отбытия наказания из расчета 4 МРП за каждый день заключения. Получилось, что штраф Шарипу выплачивать не надо, он уже отбыл назначенное наказание. Он был освобожден в зале суда.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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