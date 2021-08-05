Как самоизоляция повлияла на индустрию развлечений?

LG учитывает желания своих клиентов.

По мере того, как развивается мир - технологии меняются, и это затрагивает все области жизни, включая развлечения. Например, в связи с началом пандемии, а вместе с ним и запретом на проведение концертов, все выступления, фан-встречи и автограф-сессии мировых звезд со своими поклонниками стали проходить в онлайн-формате.

Помимо проведения концертов и виртуальных встреч, многие спортсмены стали проводить онлайн-тренировки, чтобы помочь людям справиться с депрессией и легче перенести самоизоляцию.

И так как большая часть развлечений стала возможна только в домашних условиях, вместе с концертами стали набирать популярность виртуальные экскурсии по музеям, онлайн-путешествия по миру и различные челленджи на всевозможные темы.

Учитывая, что большую часть времени люди стали проводить дома, требования потребителей к технике не могли остаться на прежнем уровне. И когда речь заходит о технике, которая способна передать пользователю ощущение полного погружения от концертов, фильмов и игр, на ум приходят телевизоры LG OLED, которые обеспечивают 100% цветопередачу, бесконечную контрастность и глубокий черный цвет благодаря самоподсвечивающимся пикселям.

Помимо высокого качества картинки, усовершенствованная технология обработки движений уменьшает размытость изображения, обеспечивая его плавность и четкость. Другими словами, вы разглядите все мелкие детали даже самой динамичной игры. Вместе с этим OLED-телевизоры обладают уникальным дизайном с толщиной в несколько мм.

А если качество звука вы цените не меньше, чем качество изображения, в линейке LG есть саундбары с технологией звучания Meridian.

Благодаря технологии интеллектуального звука AI Sound Pro саундбар автоматически анализирует аудиоконтент и оптимизирует настройки звука в зависимости от жанра и воспроизводимого материала.

Благодаря тому, что LG учитывает желания своих клиентов, на рынке ежегодно появляются новые решения для всех областей жизни, включая развлечения, где техника играет важную роль.

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