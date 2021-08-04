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Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента и Алматы

Фото: pixabay.com 4 августа 2021, 18:07

Прогноз погоды на 5-7 августа.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 5-7 августа в Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14+16, днем +28+30.

6 августа переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +30+32.

7 августа переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19, днем +30+32.

Алматы

5-7 августа переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21+23, днем +32+34.

Шымкент

5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23, днем +37+39.

6-7 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24, днем +38+40.

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