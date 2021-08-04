Детей непривитых родителей не будут принимать в сад - санврач опровергла сообщения

Главный санврач ответила, что требования, касающегося детей непривитых родителей, в новом постановлении не было.

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова прокомментировала жалобы астанчан на то, что в детских садах не будут принимать детей, если родители не вакцинированы, передает корреспондент zakon.kz.

Воспитатель детского сада 87 "Кадыр" отправила сообщение, что дети непривитых родителей приниматься не будут, согласно постановлению главного санврача города. При этом на просьбу прокомментировать, на какой именно пункт постановления ссылаются, ответила, что нужно обращаться в администрацию детского сада. Позвонив в администрацию, сказали обращаться в управление образования, - написала пользователь Facebook в группе "Астана, хочу похвалить, пожаловаться".

Главный санврач ответила, что такого требования в новом постановлении не было.

В последнем постановлении, которое было принято в Нур-Султане от 30 июля, такое требование отсутствует. Кто такой приказ издал, я не могу сказать. Это неправомочно, - подчеркнула Бейсенова.

Ранее сообщалось, что в Алматы предлагают установить Ashyq в детских садах.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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