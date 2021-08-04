Шарип может потребовать компенсацию за незаконное содержание под стражей - судья

В случае, если экс-глава "СК-Фармация" вознамерится подать в суд для истребования компенсации, то компенсация будет выплачиваться за счет государства.

После заседания суда, на котором экс-главу "СК-Фармация" Берика Шарипа признали невиновным по статье 361 ч. 4 п. 3 УК РК и оправдали, судья Есильского районного суда Нур-Султана Канат Дуйсембиев прокомментировал вопрос по поводу того, может ли Берик Шарип подать на возмещение вреда, передает корреспондент zakon.kz.

Шарип имеет право на возмещение вреда. Не только за незаконное привлечение к уголовной ответственности, но и за незаконное содержание под стражей. Он имеет право обратиться в суд о возмещении морального вреда, материального ущерба, взыскании упущенной заработной платы за указанный период, расходов, понесенных в результате представительских расходов за оплату услуг адвоката, и так далее. Приговор суда не вступил в законную силу. У сторон и у прокурора имеется право для обжалования данного приговора суда, - сказал судья во время короткого брифинга после заседания.

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В случае, если экс-глава "СК-Фармация" вознамерится подать в суд для истребования компенсации, то компенсация будет выплачиваться за счет государства.

Согласно действующему законодательству, такие иски подаются государству. Администратором бюджетных программ, отвечающим за незаконные действия правоохранительных органов в части незаконного привлечения к уголовной ответственности, является Министерство финансов, - пояснил Дуйсембиев.

Он добавил, что приговор суда вступит в силу по истечении 15 дней в случае, если не будет обжалован сторонами.

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Суд принял решение о вынесении частного постановления по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности по статье 361 УК РК. В ходе судебного следствия и в ходе беседы, как вы слышали, вы же участвовали в заседаниях, допросе экспертов, все-таки причинами заражения медработников, как и всего населения страны, наверно, являются какие-то упущения отдельных должностных лиц, главврачей больниц, которые не обеспечивают соблюдение санитарных и других норм, которые предписаны главным санврачом РК. Это системное нарушение, и решить вопрос об уголовной ответственности конкретно какого-то должностного лица или другого лица за заражение медработников по всей республике за весь период пандемии, на мой взгляд, невозможно. Как я уже отметил, по Центральной городской клинической больнице в 2020 году также проводилось расследование Департаментом полиции Алматы, но там принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения по факту массового заражения врачей. В данном случае, расследуя уголовное дело в отношении Б. Шарипа, суд также пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава уголовного правонарушения. И сказать о том, что в этом виноват кто-то другой, а не Шарип, я также не могу, - заключил судья.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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