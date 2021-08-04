Стали известны соперники казахстанских борцов на Олимпиаде

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Трое спортсменов только начнут свой турнирный путь в Токио.
5 августа на Олимпиаде пройдут соревнования по борьбе. На ковер выйдут четыре казахстанских спортсмена, передает zakon.kz.
За бронзовую медаль сразится Нурислам Санаев (до 57 килограммов). Его соперник будет определен в утешительном раунде, где выступят колумбиец Эдуардо Тигрерос и Георгий Вангелов из Болгарии, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.
Еще три спортсмена только начнут свой турнирный путь. Согласно жеребьевке, их оппонентами стали:
Вольная борьба
До 74 килограммов: Данияр Кайсанов - Кейсуке Отогуров (Япония)
До 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев - Геннадий Кудинович (Германия)
Женская борьба
До 53 килограммов: Татьяна Ахметова - Роксана Марта Засина (Польша)
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!