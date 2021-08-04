К мигрантам относятся, как к скотам в Евросоюзе - Совбез Беларуси

Беларусь обвинила Евросоюз в скотском отношении к мигрантам

События последних недель дают основания утверждать, с тревогой констатировал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, что в Европейском союзе "к мигрантам относятся, как к скотам, избивая их и лишая нормальных общечеловеческих условий", передает zakon.kz.

В беседе с журналистами госсекретарь акцентировал их внимание, что в последнее время возрастает и поток негативной информации, в которой РБ пытаются упрекнуть чуть ли не в потворстве нелегальной миграции. В этой связи он поставил под сомнение справедливость подобных обвинений, предложив европейским партнерам внимательней заглянуть "в корень вопроса, поискать истинные причины увеличения потока нелегальной миграции на западном направлении", - пишет "Российская газета".

Он напомнил, что именно страны коллективного Запада под предлогом привнесения демократических ценностей ввергли в состояние войны многие страны Ближнего Востока, которые некогда процветали.

Свергают лидеров, разрушают города, экономику. Конечно же, мирное население пытается найти те страны, где этого нет, - отметил госсекретарь.

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