Сель сошел по пути популярного туристского маршрута близ Алматы

Маршрут "Большая Алматинская Кругосветка" один из самых популярных треккинг-маршрутов в Заилийском Алатау.

Акимат Алматы призывает воздержаться от популярного туристского маршрута "Большая Алматинская кругосветка", так как она недоступна для прохождения в связи с сошедшим селем в ущелье Левый Талгар, передает zakon.kz.

27 июля 2021 года в ущелье Левый Талгар сошел селевой поток, который стал опасным препятствием для туристов. В частности, для тех, кто решится пройтись по маршруту "Большая Алматинская кругосветка" с Большого Алматинского озера через перевал Туристов. Во избежание чрезвычайных ситуаций акимат Алматы рекомендует жителям и гостям города воздержаться от прохождения туристского маршрута в связи с его высокой опасностью, - рассказали в пресс-службе акимата города.

Отмечается, что двух-, трехдневные туристские маршруты такой сложности требуют подготовки и туристского снаряжения. В оффлайн-навигаторе 2Gis будет внесено предупреждение, что популярный туристский маршрут "закрыт" в связи с сошедшим селем.

Туристский маршрут "Большая Алматинская Кругосветка" - один из самых популярных треккинг-маршрутов в Заилийском Алатау. Он проходит с горного курорта Шымбулак до Большого Алматинского озера через перевалы Талгарский и Туристов. По маршруту можно пройти в оба направления.

В Службе спасения города Алматы также порекомендовали жителям города и туристам соблюдать правила поведения в горах:

1. Собираясь в горы, правильно рассчитай силы. Выбирай маршрут по уровню подготовки.

2. Перед походом в горы сообщи близким точный маршрут. Родные должны знать, где тебя искать.

3. В горах не сходи с тропы. Не пытайся сократить путь.

4. Если на горном маршруте становится тяжело, спускайся назад. Главное - вернуться.

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