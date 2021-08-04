Человек пострадал в двойном ДТП в пригороде Актау

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Пострадавшего в аварии доставили в Мангистаускую областную больницу.
Дорожный инцидент произошел вечером 4 августа в поселке Приозерный в пригороде Актау, передает zakon.kz.
Прибывшие на место аварии полицейские установили, что водитель внедорожника Land Cruiser 200 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Carolla. После по инерции Land Cruiser 200 врезался в Toyota Hilux, - пишет "Лада".
В ДТП пострадал один человек, которого доставили в Мангистаускую областную больницу.
Ведется расследование.
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